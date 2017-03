"Ringvaade" proovis ilma juhita bussi

2. märtsil jõudsid Eestisse esimesed isesõitvad bussid, mis hakkavad sel suvel ka Tallinna teedel liikuma. "Ringvaate" toimetus käis istus bussi sisse ja rääkis inseneriga, mida see masin endast täpselt kujutab.

Kohale jõudes avastas "Ringvaate" reporter Kajar Kase, et praegusel hetkel on bussis siiski ka juht. "Esmakordselt peame bussi siis käsitsi juhtima, aga edaspidi sõidab see automaatselt," sõnas insener Oscar Nissin ja selgitas, et algul õpib buss selgeks trajektoori ning õppeperioodil on maksimumkiiruseks seitse kilomeetrit tunnis. "Hiljem suudab buss kiirendada lausa 40 kilomeetrini tunnis."

Täielikult sellest bussist siiski inimfaktor ära ei kao. Nissini sõnul on bussi ette nähtud operaator, kes tutvustab inimestele, millega on tegu, ning aitab neid vajadusel, samuti on ta valmis inimesi korrale kutsuma, kui peaks probleeme tekkima. "Juhtimisega see operaator siiski ei tegele, sellega saab buss ise hakkama," nentis insener ja lisas, et buss oleks tegelikult täiesti õnnetustekindel, aga seni, kuni on mängus inimesed, ei saa seda välistada.

Isesõitev buss on valmistatud Prantsusmaal ning maksab 200 000 eurot. Bussi aku kestab kaheksa tundi, seega sellega oleks teoreetiliselt väga pikki vahemaid, kuid Tallinnas hakkab buss läbi vaid ühe-kahe kilomeetrist lõiku.