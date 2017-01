Otseülekanne homme kell 7.45: Kalle Sepp R2 hommikuprogrammis

Kalle Sepp (Foto: Postimees/Scanpix)

R2 reedese hommikuprogrammi tegijad Gert Zavatski ja Jakob Rosin on liitunud New Yorgist alguse saanud aktsiooniga, mil nimeks Drynuary. See tähendab, et saatejuhid püsivad terve jaanuari vältel kained ega joo tilkagi alkoholi, ühtlasi kutsutakse aktiivselt osalema ka raadiokuulajaid.

Igal reede hommikul pakutakse karsklastele R2 stuudios ka muusikalist lohutust ja innustust särasilmsetelt artistidelt, kes tulevad ja teevad akustilisi ülesastumisi.