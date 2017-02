Galerii: Koolitantsulised näitasid oma oskusi Kohtla-Järvel

Möödunud pühapäeval, 29. jaanuaril kogunesid Ida- ja Lääne-Virumaa tantsijad Kohtla-Järve kultuurikeskusesse Koolitants 2017 maakondlikule tantsupäevale.

Paljud tantsustuudiod olid tantsupäevaks lavale toonud väga suure hulga etteasteid erinevates žanrites ning mõlemad toimunud kontserdid paistsid silma tantsijate hea tehnilise taseme ja nakatava emotsionaalsusega. Ootuspäraselt sai näha rahvaste tantsude säravaid esitusi ja kirevaid kostüümilahendusi.

Sarnaselt eelmisele aastale kuulutatakse ka tänavu Koolitantsu finalistid välja maakondliku tantsupäeva õhtusel kontserdil. Žürii koosseisus Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu ja Ruslan Stepanov valisid kontsertidelt välja tantsutrupid, kes pääsevad otse finaali. Truppidel, kes tantsupäeva lõpus edasipääsupiletit ei saanud, ei tasu veel pead norgu lasta – märtsis kuulutab žürii välja lisaks n-ö jokkerid, kes samuti finaalis osalevad.

Ida- ja Lääne - Virumaa maakondliku tantsupäeva finalistid on:

SK Fööniks, "Koletiste kool", tantsu autorid Marina Kruglik, Natalja Abramova, juhendaja Marina Kruglik, 1.-4. klass, lastetants

Funny Kids, "Ellu ärganud robotid", tantsu autor ja juhendaja Oleg Harkov, 6.-9. klass, tänavatants

R Squad, "R Squad", tantsu autor ja juhendaja Gerly Tuur, 10.-12. klass, tänavatants

Varjud, "Vaata", tantsu autor ja juhendaja Nadežda Sutõrina, 4.-7. klass, vabatants

Tantsukollektiiv Rütm, "Kuskil taevas", autor Asja Seletskaja, juhendajad Asja Seletskaja, Inna Vassiljeva, 6.-9. klass, vabatants (kategooria vahetus)

ANTREE, "Lesginka", tantsu autor ja juhendaja Nadežda Slyusarenko, 10.-12. klass, estraaditants

Vallatud, "Kiiremini!", tantsu autor Polina Mitryashina, juhendaja Tatjana Bulattšik-Verhovski, 10.-12. klass, vabatants

Eripreemiaid:

Lottemaa eripreemia: Momento 1, "Kassi tants", tantsu autor ja juhendaja, Marleen Veerpõld, 1.-4. klass, lastetants

Kostüümi eripreemia: Varjud, "Lõbusad päevalilled", tantsu autor ja juhendaja Nadežda Sutõrina, 1.-4. klass, lastetants

Eripreemia koreograafia ja särava esituse eest - Keneli Pohlak, VMG 9. klass, "Viiskümmend mere varjundit", 6.-9. klass, koolitants

Eripreemia muusika ja tantsu hea sünergia eest: Poison Ladies, "Ülemeelikud", tantsu autor ja juhendaja Polina Piterskihh, 10.-12. klass, showtants

Eripreemia loominguliste ja stiilsete tantsude eest - Jelena Kissin, Varjud

Eripreemia emotsionaalse esituse eest - Anastassija Vassiljeva, Tantsustuudio Step Up, "Kõik mõtted on sinust", tantsu autor ja juhendaja Maria Popova, 6.-9. klass, vabatants

Maakondlike tantsupäevadega käib kaasas ka Koolitantsu kompanii IV lennu lavastus "Kitš", mille lavastaja on Ruslan Stepanov.

Kitš – mis see on? On see kummaline savist päkapikk kellegi aias, sest nii on moes? On see punase lipsuga valgest portselanist puudel kellegi kummutil? Või hoopis mõni sisutu, aga särav Hollywoodi film? Ei oska öelda? Särava näilisuse sees tekib tunne, et see kõik ongi ehe ja päris. Ja me läheme sellega kaasa, teeseldes, et see ongi päris. Teeselda on lihtne, sest teeseldud maailmas on palju mõnusam. Ja kui me kõik teeskleme, siis justkui keegi ei teeskle.

Lavastuses tantsivad Tallinna Balletikooli kaasaegse tantsu õppesuuna õpilased Anna-Maria Drobuževa, Elina Masing, Anita Kurõljova, Elise Pottmann, Aglaia Fedotova.

Lavastuse tõi lavale Eesti Tantsuagentuur.