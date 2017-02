Galerii: Kersti Kaljulaid ja Kelly Sildaru avasid Simple Sessioni võistluse

President Kersti Kaljulaid külastas Saku Suurhallis toimuvat suurejoonelist ekstreemspordivõistlust Simple Session, mis toimub 17. korda täna Tallinnas.

"Risto ja Mario on selle ürituse loonud. Kui Risto ja Mario omal ajal tahtsid teha seda sporti, ma ei usu, et neil oli Eestis sellel hetkel väga palju võistlejaid ja toetajaid. Mina näiteks küll ei mõistnud, kui minu lapsed ka kadusid kuskile Mustamäe ja Õismäe vahele, rambile, mingisuguse jalgrattaga, millel ei olnud käike. Aga nemad tahtsid, ja teised Eesti noored, kõik tahtsid. Ja sellest on saanud Simple Session. Eestis ei olegi teist nii kõrge tasemega omal alal rahvusvahelist spordiüritust nagu on Simple Session," kirjutas president Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et liikumine on see, mida vanemad oma lastelt ootavad. "Tehke seda omal moel. Ja viimane meeldetuletus – tehke seda turvaliselt, pange kiivrid pähe, hoidke oma pead," rõhutas Kaljulaid, kuulutades võistluse seejuures avatuks.

Riigipea kohtus lisaks Eesti oma ekstreemiolümpia korraldajatele ja üle maailma kohale tulnud sportlastele ka läinud nädalavahetusel USA-s Aspenis peetud talvistelt X-mängudelt kõigi aegade noorima kahekordse võitjana naasnud vigursuusataja Kelly Sildaruga.