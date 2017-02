Galerii: Eesti Laulu esimese poolfinaali salvestus

3. veebruaril toimus Eesti Laulu esimese poolfinaali lindistus, kus astusid lavale kümme poolfinalisti.

Esimese poolfinaalis astuvad üles:

Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

Elina Born - "In or Out"

Carl-Philip - "Everything But You"

Ivo Linna - "Suur loterii"

Ariadne - "Feel Me Now"

Uku Suviste - "Supernatural"

Laura Prits - "Hey Kiddo"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Leemet Onno - "Hurricane"

Eesti Laulu esimene poolfinaal on eetris 11. veebruari õhtul kell 21:35.

Jälgi ka teise poolfinaali salvestust Menu portaali otseülekande vahendusel 5. veebruaril algusega kell 17:00.