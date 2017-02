Galerii: Eesti Laulu II poolfinaali võimsad etteasted

5. veebruaril salvestati Eesti Laulu II poolfinaali etteasteid, kus võistlustules oli kümme esitust.

Teises poolfinaalis osalevad:

Liis Lemsalu - "Keep Running"

Koit Toome ja Laura - "Verona"

Rasmus Rändvee - "This Love"

Kerli - "Spirit Animal"

Daniel Levi - "All I Need"

Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

Close To Infinity featuring Ian Karell - "Sounds Like Home"

Almost Natural - "Electric"

Antsud - "Vihm"

Angeelia - "We Ride With Our Flow"

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, poolfinaalid aga juba 11. ja 18. veebruaril.