Mulgimaa muusikakoolides luuakse palju kooliansambleid

(Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Mulgimaa muusikakoolides õppivad noored talendid esinevad juba kümnendat aastat ühistel kontsertidel, et nautida üksteise pillimängu- ja lauluoskust. Nii mõnedki noored on loonud oma ansamblid ja on oodatud külalised paljudes Eesti paigus. Õpilastega koos musitseerivad ka nende õpetajad.

Karksi-Nuia poiste Lõõtsavägilastel on üle Eesti palju kontserte, kuid õppimine ei tohi nende tõttu kannatada. Üks lõõtsavägilastest - Rasmus Kadaja - mängis Mulgimaa muusikakoolide kontserdil Tõrva kirik-kammersaalis nii lõõtsa kui ka akordioni.

"Ma arvan, et iga aastaga tase tõuseb. Mängitakse järjest rohkem pille ja uusi teoseid," ütles Karksi-Nuia muusikakooli õpilane Kadaja.

"Olen mänginud 6-aastasest alates, praegu olen 20, see teeb siis 14 aastat. Ja reprtuaariga on nii, et mängin klassikat ainult," teatas Abja muusikakooli õpilane Kristjan Lääts.

Abja, Tarvastu, Karksi-Nuia ja Tõrva muusikakooli ühiskontsertidega ongi juba 10 aastat nii, et iga kool toob lavale palju andekaid noori muusikuid ja põnevat repertuaari.



"Kitarr on väga trendikas, aga seda on esimeseks pilliks raske õppida. Võib-olla mõni klahvpill oleks parem. Tundub, et klaverimängijaid ongi siiski kõige rohkem," tõdes Tõrva muusikakooli direktor Thea Leitmaa.

Karksi-Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp tõdes, et igal koolil on kindlasti oma nägu - kus on klaver tugevam ja kus ansamblimuusika.

"Mõnel pool on tugevam rahvalik muusika. See ongi tore, et kõik pole ühe labidaga löödud," ütleb Põldsepp.

Margus Põldsepp teeb oma õpilastega järjest uusi ansambleid. Kõigil on oma plaatki välja antud.