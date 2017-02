ERR.ee video | Alvistar Funk Associationi lugu kõlab iga kord veidi erinevalt

Eesti Laulu teise poolfinaali lugude salvestusel astus üles Alvistar Funk Association oma lauluga "Make Love, Not War".

Alvistar Funk Associationi võistluslugu kõlab väljamõeldud keeles, mida bändi laulja Inga Kaare on nimetanud ka haldjakeeleks.

"Tegemist on lihtsalt sellise scat-vokaaliga, mida džässis kasutatakse, aga need inimesed, kes džässi ei kuula, siis nende jaoks on see haldjakeel," naeris bändiliige Margus Alviste.

Lisaks väljamõeldud keelele, mis iga kord veidi erinevalt kõlab, on laul Inga sõnul ka rütmiliselt iga kord veidi erinev.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad juba 11. ja 18. veebruaril.