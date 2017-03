Laupäeva õhtu veeda Eesti Laulu seltsis

Laupäeval, 4. märtsil leiab Saku Suurhallis aset Eesti Laulu suurejooneline finaal. "Terevisioon" andis väikese ülevaate, mil moel lauluvõistlust võimalik jälgida on.

"Ettevalmistustööd käivad selleks, et kõik homme õnnestuks," rääkis Katrin Viirpalu ning lisas, et kuigi lõppkontserdi piletid on kõik välja müüdud, on hilistel ärkajatel võimalik veel pileteid soetada päeval toimuvasse peaproovi.

Õhtust kontserti kannab üle nii Eesti Televisioon ka ERR Menu portaal koostöös Raadio 2ga. "Kella 17st Menu portaalis saab juba pilku peal hoida, vaadata, mis toimub green roomis, mis toimub ettevalmistussektorites ehk siis seda saginat, millega Eesti Laul enne otselülitust tegeleb. Seda kõike saab jälgida juba varasematel tundidel," selgitas Eero Reinu.

Huvilised saavad veidi suurhallis toimuvast aimu juba ka 360-kraadiste fotode abil.

Kes on soetanud endale Eesti Laulu peaproovi pääsme, siis uksed avanevad Saku Suurhallis kell 12, kohale võib minna juba 11.30, kuna pidu saab alguse juba maja ees. Õhtuseid finaalikülastajaid oodatakse kohale alates 17.30st.

ETV-s näeb finaali algusega kell 19.30. ERR Menu ja R2 ülekanne algab kell 17.00 ja kestab orienteeruvalt 23.30ni.