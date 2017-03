Täispikk saade: Eesti Laul 2017 võitjad on Koit Toome ja Laura

Eesti Laul 2017 võitjad on Koit Toome ja Laura Põldvere looga "Verona". Võitja selgus suurejoonelisel finaalkontserdil, mida kandsid üle ETV, Raadio 2 ja ERR Menu.

Lõpptabel:

1. Koit Toome ja Laura, "Verona"

2. Kerli Kõiv, Brian Ziff, "Spirit Animal"

3. Rasmus Rändvee, "This Love"

4. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian, "Have You Now"

5. Ivo Linna, "Suur loterii"

6. Ariadne, "Feel Me Now"

7. Liis Lemsalu, "Keep Running"

8. Lenna Kuurmaa, “Slingshot"

9. Daniel Levi, "All I Need"

10. Elina Born, "In or Out"

Žürii punktid jagunesid esimeses voorus kohtadeks järgnevalt:

Koht / Lugu / Esitaja / Autorid

1. "Spirit Animal", Kerli, muusika: Kerli Kõiv, Brian Ziff, sõnad: Kerli Kõiv

2. "This Love", Rasmus Rändvee, muusika: Bert Prikenfeld, Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee, sõnad: Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee

3. "Have You Now", Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian, autorid: Karl-Kristjan Kingi, Hugo Martin Maasikas, Maian Lomp

4. "Verona", Koit Toome ja Laura, autor: Sven Lõhmus

5. "Suur loterii", Ivo Linna, autorid: Rainer Michelson, Urmas Jaarman

6. "Feel Me Now", Ariadne Autorid: Margus Piik, Tomi Rahula, Anni Rahula

7. "Keep Running" esitaja: Liis Lemsalu, muusika: Liis Lemsalu, Mihkel Mattisen, Gustaf Svenungsson, Magnus Wallin, sõnad: Liis Lemsalu

8. "Slingshot", Lenna Kuurmaa, autorid: Lenna Kuurmaa, Nicolas Rebscher, Michelle Leonard

9. "All I Need", Daniel Levi, autorid: Ago Teppand, Daniel Levi Viinalass

10. "In or Out", Elina Born, autorid: Stig Rästa, Vallo Kikas, Fred Krieger

Esimeses voorus helistasid televaatajad kokku üle 100 000 korra.

Finaalkontserti, mis algas kell 19.30, sai jälgida ETV ja ETV+ vahendusel. Raadio 2 ja ERRi meelelahutusportaal Menu tõid vaatajateni uudiseid ja lavatagust melu juba alates kella 17st. Samuti nägi Menu vahendusel otsepilti green roomist kogu Eesti Laulu kontserdi vältel.