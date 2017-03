OTSE kell 17: täna selgub Eesti Laul 2017 võitja

Eesti Laulu lavaproovid (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

"Läbi aegade kõige põnevamas finaalis on kaks uut mõõdet. Esmalt nähtus nimega Ivo Linna, kes ei jäta pigem noortele hüppelauaks peetud lauluvõistluse kontseptsioonist midagi alles ja nihutab nii finalistide vanuse kui ka autoriteedi senistest raamidest välja. Tänu temale on võitja ennustamine keerulisem kui kunagi varem. Ja tõenäoliselt pole finalistid iial varem olnud nii üksmeelselt nõus kellelegi kaotama kui nüüd Iffile," kommenteeris poolfinaalides žüriisse kuulunud Vikerraadio saatejuht Sten Teppan.

"Aegade kirevaim artistispekter - Viimsi koolitüdrukust Ivo Linnani. On campi, retrot, uuekooli manufaktuurset poppi, raevukalt kompresseeritud soundi jne. Lahe, et juba tuntud tegijate kõrval on finaali või selle lävele trüginud ka artiste või laulukirjutajate kooslusi, keda laiem avalikkus tingimata enne ei tundnud," arvas samuti poolfinaali žüriitoolis istunud Ingrid Kohtla Tallinn Music Weekist.

Teppan usub, et välismaa autorite lisandumine on teine asjaolu, mis paneb otsustavat heitlust uue pilguga vaatama. "Kaks eesmärki, konkurentsitiheduse ja kvaliteedi, on korraldajad selle otsusega juba saavutanud. Jälgin siira uudishimuga, kuidas läheb ainult kohalike jõududega sündinud võistluspaladel. Aga kindel on see, et võidab nii eesti laul kui Eesti Laul."

Laupäeva õhtul astuvad artistid lavale sellises järjekorras ja hääli saab anda järgnevatel numbritel:

Liis Lemsalu, "Keep Running" - 9007001

Koit Toome ja Laura, "Verona" - 9007002

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian, "Have You Now" – 9007003

Lenna Kuurmaa, "Slingshot" - 9007004

Daniel Levi, "All I Need" - 9007005

Elina Born, "In or Out" - 9007006

Ivo Linna, "Suur loterii" - 9007007

Rasmus Rändvee, "This Love" - 9007008

Ariadne, "Feel Me Now" - 9007009

Kerli, „Spirit Animal” - 9007010



Hääletada saab ka SMSi teel. Number, kuhu sõnum saata, on 15330 ning sõnumi sisuks tuleb märkida laulu järjekorranumber.

Hääletusnumbrid avatakse alles pärast kõikide laulude esitamist.

Hääletussüsteem on sarnane eelmisele aastale – esimeses voorus liidetakse žürii ja publikuhääletuse tulemused ning edasi pääsevad kolm rohkem hääli saanud laulu. Teises voorus otsustab võitja rahvas.

Finaalkontserti, mis algab kell 19.30, saab jälgida ETV ja ETV+ vahendusel. Raadio 2 ja ERRi meelelahutusportaal Menu toovad teieni aga uudiseid ja lavatagust melu juba alates kella 17st. Samuti näeb Menu vahendusel otsepilti green roomist kogu Eesti Laulu kontserdi vältel.