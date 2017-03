Sven Lõhmus: käisin "Veronat" produtseerides läbi progressive house´ist kuni ballaadini välja

Sven Lõhmus (Foto: ERR)

Sven Lõhmus läheb oma looga Eurovisioonile juba neljandat korda. "Iga kord on unikaalne, iga elamus on kordumatu," ütles Lõhmus.

Ta lisas, et kõige rohkem on tal heameel Laura üle, kes on mitu korda napilt Eurovisiooni ukse taha jäänud.

"Laural ei ole üldse kõige lihtsam elu viimasel ajal olnud. Mul on siiralt heameel selle üle, et ta selle võimaluse praegu sai, et nad saavad Koiduga laulda lugu, mis neile mõlemale väga meeldib."

Lõhmus sõnas, et arvas viimase hetkeni, et Eesti Laulu võidab Kerli. "Verona" tema sõnul Eurovisiooni eel kardinaalset muutust ei läbi.

"See atmosfäär jääb samaks. Me tegeleme pigem detailidega. Lavaline esitus koosneb muusikast, laulust, produktsioonist, esitajatest, sellest, mis neil seljas on ja kuidas nad teineteist kõnetavad ja sellest, milliseks kujuneb lava ja taust. Kogu sõu, see moodustab ühe terviku. Iga osa juures on mingisugused detailid, mida saab lihvida ja ümber teha, aga mitte nii, et see endas väga suurt muutust kätkeks. Ma loodan, et see nii jääb."

Lõhmus ütles veel, et tegi "Veronat" kolm kuud ja on katsetanud seda mitmes eri võtmes.

"Ma olen käinud selle loo produktsiooni juures läbi karmist progressive house´ist kuni ballaadini välja, vahetanud klotse omavahel. Ma olen kõik selle läbi sõelunud. Minu jaoks on pilt selge," ütles ta, lisades, et "Verona" toimib just praeguses vormis kõige paremini.