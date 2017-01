Maian Lomp: mulle väga meeldib see lugu

"Terevisioonil" olid täna hommikul küla Eesti Laul 2017 poolfinalistid Maian Lomp ja Hugo Martin Maasikas.

"Tegelikult oleme Maianiga juba hästi ammu tahtnud koos lugu teha. Me oleme varem proovinud asju ja siis ma tean, kuidas ta hääl töötab, millisena ta kõlab ja missugust emotsiooni kannab.Mul oli mingisugune visioon olemas ja siis ma täpselt kujutasin ette, et selline lapselik ilus hääl ja kohe esimese pauguga sobis," kirjeldas Hugo Martin Maasikas laulu "Have You Now" sündi.

"Mulle väga meeldis see lugu ja me mõtlesime koos sõnu välja ja tegime seda koos edasi. See oli hästi mõnus, et me saime koos teha seda," lisas Maian.