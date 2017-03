Eesti Laul 2017 finaal | Ivo Linna "Suur loterii"

Eesti Laulu finaalis astus võistlustulle Ivo Linna palaga "Suur loterii".

Autorid: Rainer Michelson, Urmas Jaarman

Sõnad:

Aeg ei peatu

Kõik tähed kustuvad

Vana vaksal

Ei ole raudteejaam

Mõnest rongist

Olen elus maha jäänd

Üks tõi siia

Ja siia ma ka jään

Olen tundnud

Kuidas süda puruneb

Saanud haavu

Millest eal ei parane

Öös on asju

Millest üle ma ei saa

Terved elud

Mis on mälestusteks saand

Ärkan su kõrval ja näen

Veel uneski hoiad mu käest

Ma tean see on meeletu õnn

Elu suur loterii

Mille õnnelik võitja on siin

Läbi pargi

Läheb siiani allee

Kogu elu

On viinud siit mu tee

Sulen silmad

Vaatan ajas tagasi

Kauniks mandalaks

On settind eluliiv

Tõmbad loosi

Kui veab on hea

Kui ei vea siis ei vea

REF