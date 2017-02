Koit Toome, Laura ja Daniel Levi jagasid konkurentidele punkte

Kaader videost (Foto: ERR)

"Mu süda tilgub verd, sest see konkurents, nagu kõik räägivad, on megatugev. Mu naine annab mulle kindlasti korraliku sõimu, sest talle hullult meeldib Koidu ja Laura lugu," rääkis Daniel, kes andis palale "Verona" vaid kolm punkti, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Daniel Levi esineb finaalis lauluga "All I Need".

"Meie võtsime selle vaatevinkli, et kõige paremad punktid läksid nendele lugudele, mida me tõesti näeksime Eurovisioonil," selgitas Laura. Koit lisas, et kõik finaali pääsenud lood on ühtlaselt väga tugevad. "Me panime esimese spontaanse sisetunde järgi," selgitas Koit.

Koit ja Laura laulavad finaalis laulu "Verona".

Eesti Laulu finaalvõistlus toimub 4. märtsil Saku Suurhallis.