Carl-Philip: minu lugu on laval teistsugune

"Terevisioonis" oli täna esinemas ja intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Carl-Philip Madis.

Carl-Philip lubas, et lugu "Everything But You" kõlab laval teistsugusena, koos täiskoosseisus bändiga.

Ta leiab, et välisautorite kaasamine laulukonkursile oli väga õige otsus, sest erinevates riikides on erinevad muusikamaitsed.

Carl-Philip astub lavale Eesti Laulu esimeses poolfinaalis 11. veebruaril.