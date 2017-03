Laura ja Koit edestasid teisele kohale tulnud Kerlit 20 000 häälega

Eesti Laul 2017 (Foto: Aurelia Minev/ERR)

Laupäeva hilisõhtul selgusid Eesti Laul 2017 võitjad, kelleks on Koit Toome ja Laura looga "Verona". Vaata, kuidas jagunesid žürii ja televaatajate hääled nii poolfinaalides, finaalis kui ka superfinaalis.

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 superfinaalis:

Laul / Esitaja / Teefonihääletajaid kokku / Koht

"Verona", Koit Toome ja Laura – 44818 / 1

"Spirit Animal", Kerli – 23901 / 2

"This Love", Rasmus Rändvee – 11641 / 3

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 finaalis:

Laul / Esitaja / Žürii punktid kokku / Telefonihääletajaid kokku / Koht

"Keep Running", Liis Lemsalu – 62 / 4880 / 7

"Verona", Koit Toome ja Laura – 60 / 27759 / 1

"Have You Now", Whogaux ja Karl Kristjan & Maian – 71 / 8362 / 4

"Slingshot", Lenna Kuurmaa – 62 / 3422 / 8

"All I Need", Daniel Levi – 49 / 3657 / 9

"In or Out", Elina Born – 45 / 3057 / 10

"Suur loterii", Ivo Linna – 57 / 14002 / 5

"This Love", Rasmus Rändvee – 77 / 8617 / 3

"Feel Me Now", Ariadne – 55 / 12325 / 6

"Spirit Animal" Kerli – 100 / 14497 / 2

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 esimese poolfinaali esimeses voorus:

Laul / Esitaja / Žürii punktid kokku / Telefonihääletajaid kokku / Koht

"In or Out", Elina Born – 85 / 1780 / 3

"Everything But You", Carl-Philip - 63 / 726 / 6

"Hey Kiddo", Laura Prits – 37 / 660 / 8

"Hurricane", Leemet Onno – 38 / 599 / 9

"Suur loterii", Ivo Linna – 61 / 4244 / 1

"Slingshot", Lenna Kuurmaa – 74 / 1912 / 2

"Have You Now", Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian – 74 / 2509 / 4

"Valan pisaraid", Janno Reim & Kosmos – 43 / 590 / 10

"Feel Me Now", Ariadne – 52 / 4241 / 5

"Supernatural", Uku Suviste – 45 / 1796 / 7

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 esimese poolfinaali teises voorus:

Laul / Esitaja / Telefonihääletajaid kokku / Koht

"Everything But You", Carl-Philip - 1089 / 3

"Hey Kiddo", Laura Prits – 696 / 6

"Hurricane", Leemet Onno – 743 / 5

"Valan pisaraid", Janno Reim & Kosmos – 991 / 4

"Feel Me Now", Ariadne – 8065 / 1

"Supernatural", Uku Suviste – 2906 / 2

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 teise poolfinaali esimeses voorus:

Laul / Esitaja / Žürii punktid kokku / Telefonihääletajaid kokku / Koht

"Verona", Koit Toome ja Laura – 63 / 5226 /2

"Spirit Animal", Kerli – 93 / 2337 / 1

"All I Need", Daniel Levi – 91 / 1109 / 5

"Keep Running", Liis Lemsalu – 83 / 2246 / 4

"Sounds Like Home", Close To Infinity featuring Ian Karell – 14 / 940 / 9

"Vihm", Antsud – 41 / 1691 / 6

"Electric", Almost Natural – 24 / 633 / 10

"This Love", Rasmus Rändvee – 81 / 2678 / 3

"Make Love, Not War", Alvistar Funk Association – 30 / 1074 / 8

"We Ride With Our Flow", Angeelia – 52 / 1299 / 7

Punktide jagunemine Eesti Laul 2017 teise poolfinaali teises voorus:

Laul / Esitaja / Telefonihääletajaid kokku / Koht

"All I Need", Daniel Levi – 4058 / 1

"Sounds Like Home", Close To Infinity featuring Ian Karell – 1578 / 4

"Vihm", Antsud – 2245 / 3

"Electric", Almost Natural – 915 / 6

"Make Love, Not War", Alvistar Funk Association – 1305 / 5

"We Ride With Our Flow", Angeelia – 2265 / 2