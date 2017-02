Angeelia saabus intervjuule kaks nädalat varem

Esmakordselt Eesti Laulu karussellil ringlev Angeelia tunnistas, et konkurss on ta nii hajevile ajanud, et tal on raskusi isegi kuupäevade meeldejätmisega. Raadio 2 stuudiosse saabus lauljatar lausa kaks nädalat enne planeeritud intervjuud.

"See on näha, mis Eesti Laulu meluga kaasneb. See vist ei ole ainuke kord, kui ma ajasin kuupäeva sassi. Üks helistuudioaeg läks mul ka päev nihkesse. Nüüd mõtlesin, et tuleks kaks nädalat varem ja teeks ära, mis ma ikka ootan," naeris Angeela Raadio 2 jätkuhommikus.

Eesti Laulu konkursil osaleb Angeelia lauluga "We Ride With Our Flow", mis toob lauljatari sõnul konkursile uut hingamist. "Eks see ole stiil, millega tuleb harjuda. Täiesti okei, et see ei ole kõigile maitse järgi, ma ise tajun ka, et see võib erineda päris julgelt klassikalisest ülesehitusest, aga ma arvan, et ongi vaja kirjut ja värvilist. Mida rohkem erinevat muusikat on, seda parem," tõdes Angeelia.

Ta lisas, et on saanud oma võistlusloole väga positiivset tagasisidet ja kuulajaskond muudkui kasvab. "Ma ei lähe selle peale välja, et ma pean selle võidu saama, ma olen niigi juba õnnelik, et ma saan tutvustada sedasorti muusikat ka," ütles Angeelia.

Angeelia laulab Eesti Laulu II poolfinaalis, mis on 18. veebruaril.