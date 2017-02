Kerli hingeloom on valge tiiger: ta on heidikute väeloom

Eesti Laulu II poolfinaalis astub võistlustulle Kerli, kes võtab lavale kaasa oma hingelooma.

"See on rännak, ma ütleksin. Suhteliselt abstraktne rännak läbi võlumaailma, kus on igasugused hingeloomad. Inimesed, kes on tuttavad spirituaalsete teemdaega, siis indiaanlased, kes on minu arvates väga sarnased vanade eestlastega, usuvad, et loomadel on energiad. Ja kui kutsuda erinevaid loomahingi kohale, saab nende energiat kasutada," rääkis Kerli oma võistlusloost "Spirit Animal" Raadio 2 saates "Draiv".

Kerli laulus on näiteks valge tiiger, ussid, hundid, värvid ja taimed. "See on psühhedeelne värviline maailm. Kõige tipuks räägib see kaksikleekide armastusest. Mõned usuvad, et kaksikleegid on sellised armastajad, kes kohtuvad elus ja jagavad ühte hinge - kaks inimest, kes jagavad ühte hinge," ütles Kerli.

Kerli lisas, et tema jaoks on loomaenergiad väga huvitavad. "Minu hingeloom on valge tiiger. Ta tuli minu juurde ühes unenäos ja see oli kõige värvikam unenägu, mis mul kunagi on olnud. Ta tuli mulle ühes sellises unenäos, kus ma olin rõdu peal ja lauldes kutsusin, siis tuli kaugustest lume seest valge tiiger, kes hüppas mulle peale ja võttis mu oma rüppe. See oli hästi hirmutav, aga samal ajal ma teadsin, et see pole ohtlik," meenutas Kerli oma unenägu.

Kerli, kes polnud varem kuulnudki, et valge tiiger eksisteerib, otsis looma kohta infot internetist. "Valge tiiger on nagu heidikute väeloom. Mitte halvas mõttes, aga selliste inimeste, kes tunnevad end natuke üksi, nagu ma olen ennast terve elu natukene selles inimkehastuses tundnud," kirjeldas Kerli.

Lisaks on Kerli loo sisse põiminud ka täiesti uue lingvistilise tunnetuse. "Ma üritasin tõesti võimalikult paksu metsa ürgšamaanitüdruku aktsendiga laulda. Need hääldused, soundid ja kõik asjad teevad kogu kompoti," kirjeldas Kerli.

Kerli Osaleb Eesti Laulu II poolfinaalis 18. veebruaril.