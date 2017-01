Rasmus Rändvee: see lugu sündis väga kiiresti ja naturaalselt

"Terevisioonil" oli täna varahommikul külas Eesti Laul 2017 poolfinalist Rasmus Rändvee.

"See lugu sündis väga kiiresti ja hästi naturaalselt koostöös selliste muusikutega, kellega koostööst ma mõned aastad tagasi võisin ainult unistada," kirjeldas Rändvee oma võistlusloo sündi, mis valmis Eesti Laulu laulukirjutamise laagris.

"Ma arvan, et see muutis mingil määral minu seisukohti, kuidas üldse peaks ühte laulu kirjutama. Ma olen olnud legendaarne sahtlisse kirjutaja. Need inimesed vastutavad nüüd koos minuga ka selle eest, et minu sahtlisse kirjutatud laulud saaksid veel paremaks," lisas ta.

Rasmus astub lauluga "This Love" lavale 18. veebruaril Eesti Laulu teises poolfinaalis.