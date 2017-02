Eesti Laulu saatejuhid Ott Sepp ja Märt Avandi (Foto: Elena Vareiko)

4. märtsil toimuva Eesti Laul 2017 finaalkontserdi piletid on välja müüdud - ostetud on kõik 5500 piletit.

"Veidi rohkem kui kuu on jäänud finaalini ja piletid on otsas," ütles Mart Normet ja sõnas, et nii palju Eesti muusika sõpru tekitavad vägeva tunde. "Samas paneb see meile muidugi ka vastutuse teha võimas show, aga lubame, et ei pea peattuma," kinnitas ta ja lisas, et Märt Avandi ja Ott Sepp valmistavad Rene Vilbre abil ette ka ootamatuid sketše. "Nagu alati, tähendab Eesti Laul ka huumorit!"

Kell 13.30 algavasse peaproovi, mis on õhtuse kontserdiga samaväärne, on veel pileteid saada.

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, poolfinaalid toimuvad aga juba 11. ja 18. veebruaril.