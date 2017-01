Liis Lemsalu: mida uuem lugu on, seda rohkem närve see kulutab

"Terevisioonis" oli täna esinemas ja intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Liis Lemsalu.

"See ärevus on kindlasti topeltsuur. Mida uuem see lugu on, seda rohkem närve see kulutab. Aga mulle väga meeldib seda laulu esitada ja tagasiside on olnud hästi hea. Eesti Laulul esinemine on iga kord uus ja alati on uus lugu ja teine emotsioon," kirjeldas Liis Lemsalu oma emotsioone.

"Keep Running" kõlab Eesti Laulu teises poolfinaalis 18. veebruaril.