Eesti Laulu finalistid jagasid üksteisele punkte

Kaader videost (Foto: ERR)

"Konkurents on väga suur. Kõik inimesed on väga toredad ja kõik lood väga head. Väga raske on anda punkte. Ma lähtusin sellest, mis lool võiks Eurovisioonil hästi minna," rääkis Elina Born oma edetabelist.

Suurimad punktid andis Born loole "Have you now", mis on tema sõnul väga uudne. Kõige madalama hinde andis Born Ivo Linnale. "Ma ei usu, et eestikeelsel lool võiks minna Eurovisioonil hästi, see on minu arvamus," põhjendas ta.

Maian ja Karl-Kristjan täitsid oma punktitabelit kahepeale. "Sisuliselt kõik finalistid on ülitugevad. See hinnete andmine on paraku üsna ebameeldiv tegevus. Lähtusime puhtalt oma muusikamaitsest, mis muusikastiil meile rohkem meeldib ja selle valemi järgi me selle kokku panimegi," selgitas Karl-Kristjan.

Eesti Laulu 2017 finaal-show toimub 4. märtsil Saku Suurhallis. Kuigi finaali piletid on välja müüdud, on võimalik tulla vaatama kell 13.30 algavat peaproovi.