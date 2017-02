Kerli: Eesti on minu jaoks hästi spirituaalne koht

"Terevisioonis" oli täna esinemas ja intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Kerli.

"Laval on maagilised olendid, meil on juba kõik valmis. Mulle väga meeldiks meie eest minna. Minu elus on viimased paar aastat selline suur Eestiga ühendumise aeg olnud. See lugu on ka Eesti metsas kirjutatud ja lindistatud. Eesti on minu jaoks selline hästi-hästi spirituaalne koht. Ja see lugu räägib kõikidest erinevatest loomavaimudest ja taimevaimudest ja spirituaalsest unenäolisest olemisest ja seal on hästi palju sellist sümboolikat sees," kirjeldas Kerli oma laulu "Spirit Animal".

Eurovisioonidebüüdi tegi Kerli 2003. aastal, kui osales rootslaste eelvoorus.