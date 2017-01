Laura: Koidu kõrval on hea ja turvaline laulda

Suurbritannia on Eurovisioonil otse finaali pääsevate riikide hulgas ning ei pea seega võistlema oma koha pärast poolfinaalides. Sellest hoolimata pole neil viimastel aastatel just edukalt läinud, kuna viis aastat järjest on lood jõudnud tabeli lõpuossa. Sel aastal loodavad inglased, et talendisaatest "The X Factor" tuntud Lucie Jones murrab lõpuks needuse.