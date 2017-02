Eesti Laulu poolfinaali lugude salvestust saab jälgida otsepildis Menust

Sel reedel ja pühapäeval toimuvad Eesti Laulu poolfinaalides kõlavate laulude salvestused. Seda, mis toimub salvestuspäevadel telemajas, saab jälgida otsepildis Menu ja Raadio 2 vahendusel.

Intervjuud tänavuste osalejatega võtavad enda kanda Raadio 2 saatejuhid Margus Kamlat, Jon Mikiver ja Mihkel Ulk.

Otseülekanded jõuavad pildis ja helis fännideni reedel, 3. veebruaril ja pühapäeval, 5. veebruaril kell 17.00 ning lõppevad kell 20.30.

Esimesel poolfinalistide salvestusel, reedel, 3.veebruaril astuvad üles:

Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

Elina Born - "In or Out"

Carl-Philip - "Everything But You"

Ivo Linna - "Suur loterii"

Ariadne - "Feel Me Now"

Uku Suviste - "Supernatural"

Laura Prits - "Hey Kiddo"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Leemet Onno - "Hurricane"



Teisel poolfinalistide salvestusel, pühapäeval, 5.veebruaril astuvad üles:

Liis Lemsalu - "Keep Running"

Koit Toome ja Laura - "Verona"

Rasmus Rändvee - "This Love"

Kerli - "Spirit Animal"

Daniel Levi - "All I Need"

Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

Close To Infinity featuring Ian Karell - "Sounds Like Home"

Almost Natural - "Electric"

Antsud - "Vihm"

Angeelia - "We Ride With Our Flow"

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, poolfinaalid aga juba 11. ja 18. veebruaril.