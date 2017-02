ERR.ee video: Daniel Levi "All I Need" balansseerib uue ja vana piirimail

Eesti Laulu teise poolfinaali salvestusel astus lavale Daniel Levi oma võistluslooga "All I Need".

"Ma arvan, et meie bändi jaoks see on saundi mõttes värskem külg," iseloomustas Daniel Levi oma laulu, mille on produtseerinud Ago Teppand. "Tal on alati oma selline maitse juures ja meie bänd ainult võitis sellest, et Ago selle laulu meiega koos tegi. Meil on hea meel."

Laulust "All I Need" on valminud ka akustiline versioon live-esituste tarbeks.

"Ma arvan, et see laul on selline paras balanss selle vahel, mida me enne tegime ja võib-olla mingist värskest saundist, mida me tulevikus hakkame tegema," selgitas Daniel.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad juba 11. ja 18. veebruaril.