Eesti Laulu erisaade laupäeval: maratonülekanne otse Saku Suurhallist

ERR Menu ja Raadio 2 toovad juba sel laupäeval teieni tõelise maratonsaate otse Eesti Laulu finaalist. Alustame kell 17.00 ja lõpetame pärast võitja antud pressikonverentsi, orienteeruvalt kell 23.30.

Suures otseülekandes näeb palju huvitavaid külalisi, otsereportaaže ja intervjuusid. Erilise maiuspalana saab eksklusiivselt kogu finaalshow ajal jälgida finalistide green roomis toimuvat.

Kui võitja on selgunud, teeme kõige esimese intervjuu otse lavalt ja näitame ka hilisemat pressikonverentsi.

Eesti Laulu finaal leiab aset 4. märtsil Saku Suurhallis, kui võistlustulle astuvad:

1. Liis Lemsalu "Keep Running"

2. Koit Toome ja Laura "Verona"

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

4. Lenna "Slingshot"

5. Daniel Levi "All I Need"

6. Elina Born "In or Out"

7. Ivo Linna "Suur loterii"

8. Rasmus Rändvee "This Love"

9. Ariadne "Feel Me Now"

10. Kerli "Spirit Animal"

Jälgi otseülekannet aadressil menu.err.ee.