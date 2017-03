Liis Lemsalu: tunnen, et mingisugune koorem on minu kanda

Liis Lemsalu (Foto: Pressimaterjalid)

"Eks ma ikka üritan olla nii hea inimene kui ma suudan. See võib kõlada klišeena, aga ma tõesti tunnen, et mingisugune koorem on minu kanda ja ma tahaks olla kõige parem näide noortele inimestele või kasvõi minuvanustele inimestele. Jagada mõtteid nii palju, kui mulle võimalust antakse, ja kui mult küsitakse midagi, siis ma alati vastan," rääkis Lemsalu Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Lemsalu lisas, et saab palju kirju ning mõned fännid astuvad talle ka tänaval juurde. "Mul on nii suur austus inimeste ees, kes seda julgevad teha, mulle kirjutada ja öelda ning tunnustada," rääkis Lemsalu.

Lauljatar tahab, et inimestel, sõltumata oma vanusest, oleks usk iseendasse. "Vahet ei ole see vanus, aga et inimesed saaksid aru, kui suur vägi meil kõigil on. Mina oma käitumist ei muuda, see, kes ma olen, ma olen," rõhutas Lemsalu.

Juba laupäeval astub Liis taas publiku ette ja sel korral Eesti Laulu finaalsaates. Võistluslaul "Keep Running" sai alguse kevadel toimunud laulukirjutajate laagris koos Mihkel Mattiseni, Gustaf Svenungssoni ja Magnus Walliniga. "Ma ütlesin neile, et me võiksime teha hoogsa, aga hea emotsiooniga loo ja et oleks väga popp," kirjeldas Liis oma lugu.

Lemsalu lisas, et tempokas ja mõnes mõttes sunniviisiline laulukirjutamisprotsess on talle meeltmööda. "See on üks asi, millesse tasub sada protsenti panustada. Artistid ja loomeinimesed leiavad palju vabandusi, mille pärast ei saa hakata tööle. Ma räägin väga palju ka endast, mitte kellestki spetsiifilisest," selgitas Lemsalu.

Rootsist pärit Gustaf Svenungsson ja Magnus Wallin on Lemsalu hinnangul aga tõelised professionaalid. "See, kuidas sa näed, kuidas nende aju töötab. Neil on mingisugused koodid ja järgnevused teada ja nad hakkavad sinna peale ehitama. Nad ehitavad alati nii nagu see oleks midagi uut. See käis nii kiiresti, et suu jäi lahti," tõdes Liis.