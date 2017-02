Eesti Laulu esimeses poolfinaalis näeb lauluvõistluse suurimat fänni

Eesti Laulu suurim fänn Lauri (Foto: ERR)

Lauri kogub kõike, mis on Eesti Lauluga seotud - tal on õnnestunud hankida rekvisiite lavakujundusest, esinemiskostüüme, aga ka artistide isiklikke asju. Näiteks on tema valduses taskurätt, millesse Ott Lepland Bakuus nuuskas. Erilist uhkust tunneb Lauri aga Sandra Nurmsalu annetatud juuksesalgu üle, mille noormees on kauniks patsiks pununud.

Lauri salajane unistus on suurürituse 10. sünnipäevaks oma kodus muuseum avada, et ka teised Eesti Laulu fännid tema rariteetsest kollektsioonist osa saaks.

Kui praegu on Laurile öeldud, et ta sarnaneb kõige rohkem näitleja Argo Aadliga, siis noormehe eesmärgiks on saada Jüri Pootsmanni jäljendajaks.

Eesti Laul 2017 esimest poolfinaali näeb ETV ekraanil 11. veebruaril kell 21.35 . Saadet juhivad Marko Reikop ja Elina Netšajeva. Teine poolfinaal toimub nädal hiljem, 18. veebruaril.