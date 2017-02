ERR.ee video: Koit ja Laura sihivad täispangale

Eesti Laulu teise poolfinaali laulude salvestusel astusid ühise duetiga "Verona" üles Laura ja Koit Toome.

Laura ja Koit on korduvalt osa võtnud nii Eesti Laulust kui ka varasemast Eurolaulust.

Koit Toome esindas 1998. aastal pärast Eurolaulu võitu looga "Mere lapsed" ka Eestit Eurovisioonil. Laural õnnestus Eestit Eurovisioonil esindada 2005. aastal Suntribe'i koosseisus, kui võideti Eurolaul Sven Lõhmuse looga "Let' s Get Loud".

Sven Lõhmus on ka nende tänavuse võistlusloo "Verona" autor.

Laura kinnitas naerdes pärast laulu salvestamist antud intervjuus, et kuna varasematel aastatel on ta Eesti Laulul korduvalt teisele kohale tulnud, siis seekord otsustati minna täispangale ja võtta kampa ka Koit. "Ma ostsin spetsiaalselt isegi blenderi, et peaks Eesti Laulu karusselli vastu," lisas Koit. "Olen tervislikult toitunud ja kõik on hästi," naeris ta.

Mõlemad on valmis võidu korral Eurovisiooni tarbeks Jüri Pootsmanni eeskujul ka mõne kaarditriki selgeks õppima.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad juba 11. ja 18. veebruaril.