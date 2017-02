Ivo Linna: "Suur loterii" võtab kokku minu tee

Eesti Laulu poolfinalist Ivo Linna paljastas, et võistluslaul "Suur Loterii" on talle väga personaalne, sest sõnade autor Urmas Jaarman on viidanud ka Linna varasemale loomingule.

"Kuna Urmas kasutab seal laulusõnades vihjeid minu vanadele laulutekstidele nagu "Vana vaksal" ja "Aeg ei peatu", siis see on nii personaalne lugu, et mul on seda lugu väga hea laulda. See nagu võtaks kokku minu tee. On olnud ka neid, kes on seda lugu kuulanud ja öelnud, et see on nii kurb lugu, kas sa hakkad nüüd otsi kokku tõmbama, aga nii see muidugi pole. Ma olen täitsa rõõmus selle loo üle," tõdes Linna Raadio 2 saates "Draiv".

Linna rääkis ka konkurentidest ning tõdes, et Eesti Laulu võistlejate pilt on väga segane. "Mida sealt valida, mida mitte. Minule teeb alati head meelt, kui lauldakse ilusas eesti keeles ja Janno Reim teeb seda Kosmosega," kiitis Linna, kuid lisas, et pole kõiki laule jõudnud siiski kuulata. "Pigem ma lähen poolfinaalile vastu ootusärevusega, et mis seal lava peal toimuma hakkab, kui need salvestused käima lähevad ja võib-olla sealt saab pilt palju selgemaks," rääkis Linna.

Seda, kes tänavu võidab, Linna ennustada ei oska. "On ju proovitud ette ennustada igal aastal, kes võiks võita - nii kohalikul eelvõistlusel siin kui ka suurel Eurovisioonil. Tihtipeale on see ennustamine osutunud väga tänamatuks tööks ja Eurovisioon on muutunud nii suureks showks, kus lõpptulemust ette ennustada on väga raske," selgitas Linna.

Ta lisas, et 1996. aasta Eurovisioonil lauluga "Kaelakee hääl" saavutatud viies koht oli tema jaoks nagu võit. "Oi, see oli suur üllatus, sest kui me istusime rohelises ruumis ja punkte kokku loeti, oli põnevus haripunktis, sest Lõuna-Euroopa maad meile eriti punkte ei andnud, aga meie uhkus ja eneseteadvus tõusid tohutult, kui britid andsid meile kümme punkti. Siis me saime aru, et tegu on hea looga," meenutas Linna.

Ivo Linna astub üles Eesti Laulu I poolfinaalis 11. veebruaril.