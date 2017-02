Daniel Levi saadaks Eurovisioonile Liis Lemsalu

Muusik Daniel Levi on Eesti Laulu konkursil juba neljandat aastat järjest ning muusik tunnistas, et tuleb võistlusele tagasi hea tunde ja toredate inimeste tõttu. Oma lemmiklooks peab Levi sel aastal Liis Lemsalu võistluspala.

"Ilmselgelt midagi on selles Eesti Laulus, mis jälle tagasi toob. Kui ma alustava muusikuna sain sinna minna ja olla lihtsalt taustalaulja, siis esimene kord oli mul meeletu pabin. Ma mõtlesin, et väga hea, et ma oma lauluga ei võistle siin saates, nii vastik oleks. Järgmine kord läksin oma lauluga sinna ja ei olnud nii vastik kui ma arvasin," naeris Viinalass Raadio 2 saates "Draiv".

Ta lisas, et Eesti Laulul on suur rõõm tutvuda saatemeeskonna ja teiste artistidega. "Koos läbi elada ja see meeskonnavaim tekib seal. Ma ei taju küll võistlusmomenti, et nüüd hakkame teisele ära tegema. Kõik on nii toredad, ühtne vibe on," kiitis Levi.

Muusik on varem koostööd teinud nii mõnegi konkurendiga, näiteks Hugo Martin Maasika ja Liis Lemsaluga. "Temaga oleme me sõbrad juba kauem olnud ja temaga teeks veel koostööd. Ta on tõesti üdini hea inimene ja elab nii läbi seda, mida ta muusikasse hingab ja valab. Meil on maitsed ka hästi sarnased ja me räägime kuidagi ühte keelt," kiitis Levi Liis Lemsalut ning lisas, et just Liisi laul on tema lemmik tänavusel Eesti Laulul. "Hästi kirjutatud, aga samas väga hea tundega laul. Selline mõnus tiksuv lugu. Ma julgeks öelda küll, et mul tõesti oleks väga hea meel, kui see laul läheks Eestit esindama," tõdes ta.

Eesti Laulul võistleb Levi palaga "All I Need", mis tuleb esitusele juba sel laupäeval.