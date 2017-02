Selgus Eesti Laul 2017 finaali esinemisjärjekord  

Eesti Laulu II poolfinaali edasipääsejad (Foto: Kairit Leibold/ERR)

Artistid astuvad 4. märtsil Saku Suurhallis lavale sellises järjekorras:

1. Liis Lemsalu "Keep Running"

2. Koit Toome ja Laura "Verona"

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

4. Lenna "Slingshot"

5. Daniel Levi "All I Need"

6. Elina Born "In or Out"

7. Ivo Linna "Suur loterii"

8. Rasmus Rändvee "This Love"

9. Ariadne "Feel Me Now"

10. Kerli "Spirit Animal"

Lisaks võistlustules artistidele astuvad Saku Suurhallis üles ka 2015. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Måns Zelmerlöw ja Eesti popim poistebänd Beyond Beyond. Mõlemad esinevad nii õhtusel kontserdil kui ka päevases peaproovis.

Eesti Laul 2017 finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis. Kuigi õhtuse show piletid on välja müüdud, on veel müügil viimased pääsmed peaproovi. Pileteid peaproovi saab osta SIIT.