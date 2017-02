Liis Lemsalu võistlusloost: see räägib siirast ja puhtast armastusest

Lauljatar Liis Lemsalu rääkis Eesti Laulu II poolfinaali eel, et on väga ärev, aga selles on ka palju positiivsust.

"Ma olen väga põnevil ja tegelikult ikka pabistan ka, et mis seal laupäeval saama hakkab. Ma loodan, et inimesed, kellele vähegi meeldivad mingisugused lood, kasvõi minu lugu, siis olge kindlasti visad ja hääletage. Osad aastad on näidanud seda, et arvatakse, et nii ehk naa läheb, aga juhtuvad hoopis teised asjad," rääkis Lemsalu Raadio 2 saates "Draiv".

Lemsalu võistluslugu "Keep Running" räägib siirast ja puhtast armastusest. "Seal olen ma ise ka üpris palju teinud. See räägib kokkuvõtvalt ühest või osadel inimestel on ka mitu, inimesest, kelle jaoks sul on alati võimalus ja tahe olla olemas. See on armastus, mis ei vaja mingeid kohustusi," rääkis Lemsalu oma palast.

Lisaks võistlusloole produtseerib ja kirjutab Lemsalu uut muusikat kogu aeg. "See on huvitav fakt, et nendest asjadest justkui ei räägita, et ongi inimesed, kes laule esitavad, siis tundub, et meile on need kirjutatud lihtsalt ja me laulame ära. Neid inimesi ongi väga palju poolfinaalis, aga kindlasti on ka neid, kes on ise käpa külge löönud ja mina olen sel aastal seda kindlasti teinud, aga ka varasemate lugudega," selgitas Lemsalu.

Lemsalu tunnistas, et täpselt nii nagu ekraanilt paistab, siis Eesti Laulu konkursil valitseb tegelikult tõeline kamraadlus. "Eesti Laulul on artistidel huvitav ja lihtne, sest me tunneme teineteist niivõrd hästi eelnevalt. Osad uued inimesed tekivad ka vahel sinna konkursile, aga sel aastal on eriti palju tuttavaid, keda juba kaamera tagant tead. Siis tekibki päris hea ja soe atmosfäär, mis on ehe," kiitis Lemsalu.

Liis Lemsalu osaleb Eesti Laulu II poolfinaalis 18. veebruaril.