Esimesed videokaadrid lavalt: vaata, millised on Eesti Laulu etteasted

Juba sel nädalal saab taas alguse Eesti Laulu karussell. Poolfinalistid on oma laulud kaamerate ees juba ära esitanud ning pingelisi salvestuspäevi jälgis Jüri Muttika.

ETV saade "Ringvaade" püüdis kinni Eesti Laulu esimese poolfinaali võistlejad ning vaatas, kuidas nad end pingelisel päeval tunnevad. "See närv tuleb, mida lähemale lavalemineku hetk tuleb, natuke ikka on võbin sees," tõdes vanameister Ivo Linna.

Lisaks pingetele on Eesti Laulul võistlejate sõnul ka positiivsed emotsioonid ja toredad inimesed. Elina Born ütles, et on võistlusel tagasi just inimeste tõttu. "Mulle väga meeldib Eesti Laul. Siin ma olen jälle, mis ma teha saan," naeris Born. Tagasi Eesti Laulul on ka Janno Reim. "Väga tore on ühe korra aastas olla tähtis persoon," põhjendas muusik, miks ta jälle võistlustules on.

I poolfinaalis võistlevad:

Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

Elina Born - "In or Out"

Carl-Philip - "Everything But You"

Ivo Linna - "Suur loterii"

Ariadne - "Feel Me Now"

Uku Suviste - "Supernatural"

Laura Prits - "Hey Kiddo"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Leemet Onno - "Hurricane"

Eesti Laul 2017 finaalkontsert toimub 4. märtsil Saku Suurhallis, poolfinaalid aga juba 11. ja 18. veebruaril.