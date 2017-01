Angeelia: tahan jääda iseendaks ja teha oma asja

Täna hommikul käis "Terevisiooni" stuudios esinemas ja väikest intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Angeelia Maasik.

Angeelia kirjeldas ennast kui loomehinge, kes on juba väiksest peale omal käel muusikat harrastanud ja ise ennast arendanud.

"Üritan teha oma asja ja kõik läheb nagu peab. Tahan lihtsalt jääda iseendaks ja teha oma asja," lisas lauljatar, kes looga "We Ride With Our Flow" astub lavale 18. veebruaril.

"Suurel laval tuleb see lugu suurema pauguga," lubas ta.