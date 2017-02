Ian Karelli ja Close To Infinity võistluslugu sündis kiirelt ja orgaaniliselt

Ian Karell ja Close To Infinity bändiliikmed rääkisid Eesti Laulu võistlusloo tagamaadest ning paljastasid tulevikuplaanid.

"Ma naudin seda väga. Alguses oli see minu jaoks väga erinev projekt, aga see oli üks rahulikumaid laule, mida ma lähiajal teinud olen," rääkis Ian Karell, kuidas ta Eesti Laulu keerisesse sattus, vahendas Raadio 2 jätkuhommik.

Karell musitseerib metal-bändis Horror Dance Squad ning muusiku sõnul on võistluslaul "Sounds Like Home" tavapärasest täiesti erinev stiil. "Ma tahtsin proovida räppimist ja kui ma Close To Infinityga kokku sain ja me selle projektiga alustasime, mõtlesin ma, et see on suur väljakutse. Olen hakanud seda võimalust tõeliselt hindama ja väga lõbus on seda esitada," kinnitas Karell.

Close To Infinity bändimees Johannes Kanter selgitas, et nende bänd ja Horror Dance Squad jagavad ühist prooviruumi ja nii Ianiga kokku saadigi. "Loomulikult meie teed ristuvad ühel või teisel viisil. Ian rääkis, et hakkab tegema projekti, kus ta tahaks erinevate Eesti artistidega muusikat teha, katsetada erinevaid stiile ja ükskord me mõtlesime, et prooviks ka midagi teha," selgitas Kanter.

Laul "Sounds like home" sündis Kanteri sõnul suhteliselt kiirelt ja orgaaniliselt. "Me väga palju ei näinud vaeva, et hakata seda lugu väga täpselt paika seadistama. See lugu meile kõigile meeldis ja tõenäoliselt ka mingile osale Eesti rahvast, et me nii kaugele oleme jõudnud," kiitis Kanter.

Juba laupäeval võistleb koosseis Eesti Laulu II poolfinaalis ning Kanteri sõnul jätkatakse koos musitseerimist ka pärast võistlust. "Ma ei tea, mis toimub sellel nädalavahetusel, aga me tahame teha kõike koos. Meil on kontsert mai alguses ja tõenäoliselt tahaks veel lugusid koos teha," ütles ta.