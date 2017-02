Elina Born nimetab Eesti Laulu võistluslugu eurovisioonilikuks lauluks

Lauljatar Elina Born, kes võistleb Eesti Laulul palaga "In or Out", tunnistas, et tuli võistlusele sihilikult eurovisiooniliku palaga.

"See on meelega selline lugu, et teha kärtsu ja mürtsu," rääkis Elina Born Raadio 2 saates "Draiv".

Ka sel aastal on Borni võistluslaul valminud koostöös Stig Rästaga ning lauljatari sõnul on see olnud loogiline jätk. "2012. aastast teen ma nendega koostööd, see on kuidagi nii hästi sujunud. Meie mõtted klapivad, ma tunnen neid ja nemad tunnevad mind väga hästi. Stig jälle pakkus, et prooviks uuesti Eesti Laulule. Ma mõtlesin, et miks mitte," rääkis 2013. aastast alates Eesti Laulul kaasa löönud Elina Born.

Seda, et tema või mõne konkurendi lugu saadaks aga selline edu nagu 2015. aasta võidulaulu "Goodbye to Yesterday", Elina ei usu. Toona kogus pala Eesti Laulu superfinaalis lausa 79 protsenti rahva häältest. "Äkki see aasta keegi purustab selle rekordi, aga ma ei usu eriti tegelikult. Koidu ja Laura lugu on samamoodi duett ja väga ilus lugu," arutles Elina.

Eriti õnnelik on lauljatar aga Ivo Linna osalemise üle Eesti Laulul. "Minu arust on jumala äge, et Ivo Linna on jälle tulnud Eesti Laulule. Mulle tegelikult meeldib Ariadne lugu, aga natukene rohkem Lenna lugu ja üleüldse, et Lenna jälle Eesti Laulul on. Ja tore on, et ta üllatab, ta pole üldse nii lennaliku looga," kiitis Born konkurente.

Samas tõdes Born, et hoolimata mitmel lauluvõistlusel osalemisest ei armasta ta konkureerimist. "Üldiselt ma ei armasta üldse mingeid võistlusi, kui olid koolis ka spordipäevad või -üritused, ma puudusin tavaliselt. Mulle ei meeldi selline võistlemine tavaliselt väga," tõdes lauljatar.

Elina Born astub üles Eesti Laulu I poolfinaalis 11. veebruaril.