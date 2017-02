Lenna Kuurmaa ja Ivo Linna jagasid Eesti Laulu kaasvõistlejatele punkte

"Ringvaade" jätkas Eesti Laulu lainel, kutsudes stuudiosse Ivo Linna ja Lenna Kuurmaa, kes jagasid kaasvõistlejatele punkte ja rääkisid sotsiaalmeediast, millega mõlemad neist on viimasel ajal omalaadsel moel kokku puutunud.

Ivo Linna sõnas, et kui esimeses poolfinaalis tehti talle Instagrami konto, siis oli tal sama tunne, nagu oleks ta sattunud üksikule saarele ja näinud elusat dinosaurust. "Ma ei ole kunagi varem tundnud, et ma peaksin suhtlema igasugu võrgustikes, aga nüüd, sõbrakesed, ma ei pääse sellest," ütles ta ja lisas, et ilmselt progressi vastu lõpmatult võidelda ei saa. "Ma ei kujuta ette, et minust saaks hommikust õhtuni sellest sõltuv inimene," selgitas Linna ja tõdes, et tal on nüüd ka nutitelefon.

Vaata Ivo Linna punkte kaasvõistlejatele:

Lenna Kuurmaa tõdes "Ringvaates", et esimese poolfinaali esinemisega oli ta üsna rahul. "Finaalis lisame pisut nipet-näpet, aga üldpilt jääb samaks," ütles ta. "Mina arvan, et Eesti Laulu võidab naine."

Enda kaasvõistlejatele jagas punkte ka Lenna Kuurmaa:

Vaata ka koondtabelit, kus on koos nelja Eesti Laulu finalisti punktid: