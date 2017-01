Ariadne: ma ei jõua ära oodata, millal poolfinaal kätte jõuab

Täna hommikul oli "Terevisioonis" esinesmas ja intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Ariadne.

"See on hästi-hästi positiivne laul ja räägib sellest, kuidas armastus on meie teejuht ja elu tuleb teha enda jaoks nii mugavaks, et meile tõesti meeldib see, kuna meile ongi antud ainult üks elu. Elu ongi niipalju lahedam, kui sul on keegi, kellega läbi elu lennata," võttis Ariadne oma loo sõnumi kokku.

Lauljatari sõnul ta midagi ei karda, vaid tal on sees hästi suur elevus ja ta ei jõua ära oodata, millal see poolfinaal lõpuks kätte jõuab.

Ariadne astub lauluga "Feel Me Now" lavale