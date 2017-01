Mart Normet: Eurovisioon on alati etteprognoosimatu

Eesti Laulu konkursile esitati sel aastal 242 võistluslaulu ja täna hommikul oli "Terevisioonis" kõigest lähemalt rääkimas Eesti laulu produtsent Mart Normet.

Sel aastal said Eesti Laulul kaasa lüüa ka välismaised laulutootjad ning peaagu pooltel lauludel ongi rahvusvahelised kaasautorid. Normeti sõnul jäi väga palju häid laule ka ukse taha. Samas ei osanud ta öelda, kas välismaiste autorite kaasamine toob kaasa ka suurema edu Eurovisioonil.

"Eurovisioon on alati etteprognoosimatu. Meil on ikkagi selline orgaaniline lähenemine, kõik toovad oma laulu, arenevad koos sellega. Kogu Eesti muusikaringkond areneb läbi selle ja vaikselt liigume võidu suunas. Et oleks rohkem värsket õhku, värsket verd, et oleks värskust rohkem," ütles ta.

Mart Normet lubab, et Eesti Laulul saab näha ja kuulda palju muusikat ning palju nalja.