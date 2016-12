Avalikustati Eesti Laulu teise poolfinaali kõik võistluslood

Eesti Laul on jõudnud sellesse punkti, et kõik poolfinalistid jõuavad kuulajate kõrvadesse. Saatejuhid Piret Järvis ja Mai Palling, kes on kõiki võistluslugusid kuulnud, kinnitasid, et Eesti Laul 2017 laulud on väga head.