ERR.ee video | Kerli oma austajatest: kõige tuntum kuulaps on Tim Burton

Eesti Laulu teise poolfinaali laulude salvestusel astus lavale Kerli oma võistluslooga "Spirit Animal".

Kerli fänne kutsutakse kuulasteks. "Ma arvan, et kõige kuulsam kuulaps on äkki Tim Burton," pakkus Kerli, kelle muusika on jõudnud ka maailmakuulsa režissööri filmidesse.

Lauljanna lavalahenduses on näha palju külma, karget ja põhjamaist. "Tegelikult ma vihkan külma, aga ma tahtsin võimalikult täpselt kanaldada seda Eesti maahinge. Mõtlesingi, et see võiks kõik olla selline arktiline šamaanipopp.

Eesti Laul 2017 poolfinaalid toimuvad juba 11. ja 18. veebruaril.