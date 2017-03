Lenna suurim fännklubi toetab teda kodus: tütar polnud nõus magama minema

Eesti Laul I poolfinaal (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

"Juba laulab kaasa sellises oma inglise keeles. Tema oli isegi kogu saate üleval olnud kuni hääletamiseni. Poole 12-ni vapralt teleka ees, ta ei olnud nõus magama minema. Väiksem juba tudus, aga jah, mul kodus fännklubi toetab," rääkis Eesti Laulu esimeses poolfinaalis võistelnud Lenna oma nelja-aastasest tütrest Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Eesti Laulu finaali pääses Lenna looga "Slingshot", mille kaasautorid on Nicolas Rebscher ja Michelle Leonard. Laulu käis Lenna salvestamas Brüsselis. "Loomulikult me loodame, et seal läheb hästi. Niisama pole mõtet võistlema minna," tunnistas Lenna.

Eurovisiooni eelvõistlusel on Lenna juba kogenud tegija. 2003. aastal sai Vanilla Ninja "Club Kung Fu" Eurovisiooni eelvooru publiku lemmiku tiitli. "Minu enda jaoks praegu kogu see aktsioon, mis käib, eurotrall ja selles rattas tagasiolemine tähendabki seda, et ma olen tagasi ja ma tõesti tunnen, et ma olen tagasi. See on õudselt hea tunne. Kui tekib paus sisse, siis kindlus ja enesekindlus, laval mugavustunne ka ununeb ära. On alati parem olla kogu aeg vaikselt pildil, kui teha väga pikk ja täielik paus, siis tagasitulek on väga keeruline," tõdes Lenna.

Lauljatar paljastas, et Eesti Laulu kõrvalt on kokku saanud ka endised Vanilla Ninja liikmed ning tõenäoliselt jõuab see ka bändi comebackini. Esialgu läheb Lenna energia siiski Eesti Laulul maksimaalse tulemuse püüdmiseni.