Eesti Laul 2017: Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

Eesti Laul 2017 poolfinalistid Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian esinesid "Terevisioonis" oma lauluga "Have You Now".

Keelatud armastusest rääkiv "Have You Now" sündis kolme inimese ehk Karl-Kristjan Kingi, Hugo Martin Maasika ja Maiani koostöös.

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian astuvad lavale Eesti Laulu esimeses poolfinaalis 11. veebruaril.