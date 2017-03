Galerii: Saku Suurhallis käivad Eesti Laulu finaali lavaproovid

Eesti Laulu finaalkontsert toimub laupäeval, 4. veebruaril, kuid lava on juba üles seatud ning artistid teevad esimesi lavaproove, et homseks parimas vormis olla. Lisaks annavad kõik lauljad täna ka väikese pressikonverentsi.

ERR Menu ja Raadio 2 teevad laupäeval Saku Suurhallist kuue ja poole tunni pikkuse maratonsaate, kus näeb otsepildis kõike, mis toimub enne show algust, kuidas lauljad green roomis saate ajal aega veedavad jpm. Toome kohale põnevaid külalisi ja kindlasti ka intervjuu võitjaga otse lavalt. Eriülekannet näeb ERR Menu portaalis kell 17.00-23.30.

Otseülekannet finaalist näeb ETV-s laupäeval kell 19.30-22.45.

4. märtsil astuvad Saku Suurhallis lavale:

Liis Lemsalu "Keep Running"

Koit Toome ja Laura "Verona"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

Lenna "Slingshot"

Daniel Levi "All I Need"

Elina Born "In or Out"

Ivo Linna "Suur loterii"

Rasmus Rändvee "This Love"

Ariadne "Feel Me Now"

Kerli "Spirit Animal"

Lisaks võistlustules artistidele astuvad Saku Suurhallis üles ka 2015. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Måns Zelmerlöw ja Eesti popim poistebänd Beyond Beyond.

Finaalkontserdi piletid on tänaseks küll välja müüdud, kuid peaproovi, mis toimub samuti 4. märtsil, on veel viimased piletid saadaval.