Lenna: laval ülesastumine teeb alati ärevaks

Täna varahommikul oli "Terevisioonis" esinemas ja intervjuud andmas Eesti Laul 2017 poolfinalist Lenna Kuurmaa.

Lenna sõnul teeb teda laval ülesastumine alati pistu ärevaks, kuigi midagi uut seal ei ole. "See, et sul on kolm minutit ja et see oleks perfektne, see teebki ärevaks. Ma arvan, et oluline keskenduda sellele, mida sina seal teed, lähed oma asja tegema ja läheb nii nagu läheb," ütles ta.

Lauljatar lisas, et tal oli hea meel poolfinaali pääseda, sest 2017. aasta Eesti Laulu poolfinalistide nimekiri on üsna aukartustäratav.