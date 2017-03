Rasmus Rändvee ja Liis Lemsalu jagasid kaasvõistlejatele punkte

"Ringvaade" on toonud kogu nädala vältel stuudiosse Eesti Laulu finaliste. Viimasena andsid stuudios kaasvõistlejatele punkte Liis Lemsalu ja Rasmus Rändvee.

Liis Lemsalu selgitas "Ringvaates", et finaalis on toimunud tema etteastes ka mõned väikesed muudatused. Kõige kõrgemad punktid andis Lemsalu Rasmus Rändveele, kuid samas tõdes ta, et tegelikult meeldisid talle kõik laulud. "Ma olen väga visuaalne inimene ja kui visuaal on väga hea, siis see annab loole väga palju juurde, neid lugusid hindasid ka kõrgemalt," selgitas ta.

Liis Lemsalu punktid:

Rasmus Rändvee tõi välja, et kuigi teda ei olnud mõnda aega Eesti muusikamaastikul näha, siis tegelikult ta siiski käed rüpes ei istunud. "Ma tegelesin palju laulukirjutamisega ja käisin ka ülikoolis ning tegin tööd selle nimel, et kool edukalt lõpetada," ütles Rändvee ja lisas, et lähiaastatel võib temast veel palju kuulda. "Ma olen alustanud vähemalt paarisaja laulu kirjutamist, lõpetanud olen neist küll kõvasti vähem."

Rasmus Rändvee punktid:

Lõplikus tabeli, kuhu koondati kõigi Eesti Laulu finalistide punktid, võttis esikoha Daniel Levi looga "All I Need". Huvitaval kombel olid Rasmus Rändvee ja Liis Lemsalu tabelis ühel pulgal 57 punktiga.

Vaata lõplikku tabelit: