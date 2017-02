Otseülekanne lõppenud: Eesti Laulu I poolfinaali laulude salvestus

Eesti Laul 2017 esimese poolfinaali salvestus (Foto: Kerttu Kaldoja/ERR)

Telemajas oli kohal ka Raadio 2 koos Margus Kamlati, Jon Mikiveri ja Mihkel Ulkiga, kes oli otse-eetris kella 17-20ni. Just nemad istusid ka kaamera ette maha koos kõigi artistidega, et uurida, kuidas oma etteastega rahule jäädi ning mis meid Eesti Laulul veel ees ootamas on.

Ülekanne algas kell 17.00 ning kestab kuni kell 20:00.

Esimese poolfinaalis astuvad üles:

Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

Elina Born - "In or Out"

Carl-Philip - "Everything But You"

Ivo Linna - "Suur loterii"

Ariadne - "Feel Me Now"

Uku Suviste - "Supernatural"

Laura Prits - "Hey Kiddo"

Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now"

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Leemet Onno - "Hurricane"

Vaata ka pilte melust enne esimese poolfinaali salvestuse algust:



Raadio 2 pop-up stuudio täies hiilguses



Intervjuu Jüri Pootsmanniga





Eesti Laulu stuudio enne salvestamise algust



Hugo Martin Maasikas, kes osaleb Eesti Laulu esimeses poolfinaalis esindusega Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian





Eesti Laulu fotosein

Juba sel pühapäeval, 5. veebruaril on ees ootamas täpselt samasugune otsesaade nii raadios kui ka veebis. Salvestamisele jõuavad siis teise poolfinaali laulud.